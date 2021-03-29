Обманувший севастопольцев на 3,5 млн мошенник просадил деньги на ставках

Мошенник из Астрахани обманул севастопольцев на 3,5 миллиона рублей, значительную часть которых проиграл на ставках, «заработав» тем самым еще одну статью обвинения, сообщает прокуратура Севастополя.

По информации надзорного ведомства, житель Астрахани 1991 года рождения через Интернет обратился к двум жителям Севастополя, разместившим резюме на сайтах поиска работы. Мошенник предложил им содействие в изготовлении документов и трудоустройстве в экипажи иностранных судов от имени крюинговой компании, к которой в действительности не имел отношения.

За свои «труды» мошенник получил от потерпевших денежные средства на общую сумму почти 3,5 млн рублей. Так как официального дохода преступник не имел, то он приобрел и оформил на свою родственницу автомобиль стоимостью около 600 000 рублей, а оставшиеся деньги проиграл на ставках в букмекерских конторах.

Удача перестала ему улыбаться не только у букмекера. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками МВД, которые доставили астраханца в Севастополь, где он был взят под стражу.

В данный момент фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением. На автомобиль и иное имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку. Керчанка незаконно перевела деньги с карты подруги на свой банковский счет.

В Ялте пьяный рецидивист ограбил женщину на остановке. В Ялте правоохранители задержали местного жителя, который ограбил женщину на остановке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе неизвестный с пистолетом напал на офис микрозаймов. Правоохранители ищут подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД.

Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии. Алуштинский городской суд приговорил жителя Красногвардейской района к 10 годам колонии за убийство хозяина хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.