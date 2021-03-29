Мошенник дистанционно украл у пенсионера из Евпатории 6,5 млн рублей

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В полицию Евпатории обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой мошенников, завладевших суммой около 6,5 млн рублей с его банковского счета.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По телефону злоумышленнику удалось убедить пенсионера, что сотрудники службы безопасности банка зарегистрировали сомнительную активность по его счету. Войдя в доверие, мошенник предупредил гражданина, что не нужно обращаться в банк, так как в незаконных действиях подозреваются якобы сотрудники самого финансового учреждения.

«На протяжении двух недель евпаторийцу поступали звонки с различных номеров, звонивших якобы в целях безопасности убедить мужчину установить на смартфон специальную программу, которая на самом деле оказалась программой удаленного управления смартфоном. После получения кодов доступа к устройству и финансовых реквизитов мобильного банкинга, со счетов потерпевшего были похищены все денежные средства», — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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