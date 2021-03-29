Общество
Какой сегодня праздник 29 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 марта 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Национальный день сыра во Франции
29 марта французы отмечают один из самых любимых гастрономических праздников — Национальный день сыра. Этот продукт по праву является предметом всенародной гордости, а по объемам его потребления Франция занимает первое место в мире. Недаром говорят, что в этой стране производят столько сыров, сколько дней в году. Хотя по некоторым данным сегодня их существует гораздо больше.
Без сыра не обходится ни один французский завтрак, обед или ужин. К столу принято подавать отдельное блюдо с сырным ассорти, где вполне гармонично друг с другом соседствует сыр с плесенью, мягкие и твердые сорта. Наслаждаются этой изысканной закуской, согласно этикету, после основного блюда или перед десертом. В честь праздника многие рестораны предлагают гостям комплексное меню из 7–8 разновидностей сыра всего за 1 евро. А для самых пытливых гурманов этот день — еще и замечательная возможность выведать сокровенные секреты приготовления самых изысканных сыров.
День самопознания
Фото moonorganizer.com
Что такое самопознание? Если коротко и понятно, то самопознание – это постижение своего истинного «Я». Если вдруг вы все еще не решились на такой ответственный шаг в своей жизни, сегодня самое время.
Останьтесь наедине со своими мыслями и постарайтесь понять свои особенности, желания и предпочтения.
В принципе, самопознание начинается в младенчестве и продолжается всю жизнь. Оно происходит через результаты оценки самого себя в разных условиях, сравнивание себя с окружающими, а также через мнение окружающих людей. Знание о себе формируется постепенно по мере познания внешнего мира и самого себя.
Существует утверждение, что с помощью самопознания человек может обрести смысл существования и стать тем, кем он способен стать.
Саввин день (Тележный день)
Народный праздник «Саввин день» отмечается 29 марта (по старому стилю - 16 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского). Другие названия праздника: «Саввин», «Трофим», «Тележный день». В старину этот день полностью посвящали телегам - основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название «Тележный день».
Также сегодня, 29 марта, отмечают такие праздники:
- День памяти мученика Савина Ермопольского
- День специалиста юридической службы ВС РФ
- День скакания на одной ножке
- День лимонного шифонового торта (National Lemon Chiffon Cake Day) в США
- Праздник дыма и зеркал (Festival of Smoke and Mirrors Day) в США
- День молодежи в Тайване
- День любви Техаса к детям (Texas Love the Children Day) в США
- День владельцев малого бизнеса (National Mom and Pop Business Owners Day) в США
- День памяти героев на Мадагаскаре
- День молодого бойца в Чили
- День президента Боганды в ЦАР
- День ветеранов войны во Вьетнаме (National Vietnam War Veterans Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Павел, Александр, Аристовул, Трофим, Роман, Емельян, Юлиан, Денис, Савин, Серапион, Папий (Папа), Фал.
Что происходило 29 марта в прошлые годы
1795 - Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
1798 - французы провозгласили создание Гельветической республики (Швейцария);
1848 - из-за сильных морозов, сковавших реку Ниагару, более чем на 30 часов «остановился» Ниагарский водопад.
1858 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
1867 - В Англии принят Североамериканский акт о создании Канады;
1886 - Пембертон Джон из Атланты создал новый лечебный напитокныне известный под названием «Кока-кола».
1936 - газета «Правда» опубликовала результаты конкурса на лучшую песню 1935 года. Первую премию решили не давать, вторую получил Янка Купала за песню «Матка сына праважала»;
1951 - В США вынесен приговор Этель и Юлиуса Розенбергаобвиненным в шпионаже в пользу СССР. Их казнили в июне 1953 года.
1973 - Завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама и передачу правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен, из числа военного и гражданского персонала США.
1976 - Лучшим фильмом США за 1975 год Американской киноакадемией признан «Полет над гнездом кукушки».
1979 - Премьера на телевидении фильма Одесской киностудии «Место встречи изменить нельзя» (режиссер Станислав Говорухин, в главных роляхВладимир Высоцкий и Владимир Конкин.
1998 - В Португалии открыт 16-километровый мост «Васко да Гама»перекинутый через реку Тахо. Его строительство обошлось в $1 млрд.
1998 - На парламентских выборах в Украине коммунисты получили 121 из 450 мест.
1999 - Секретарем Совета безопасности России назначен Владимир Путин (бывший президент России).
2004 - Создана гражданская организация «Пора».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 марта. Какие праздники будут завтра?
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