Южному берегу Крыма грозят разрушительные оползни

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Активное строительство и увеличение населения прибрежных районов Крыма стали одной из причин роста числа оползней на полуострове.

Это вызывает тревогу у некоторых специалистов, которые считают, что дальнейшее активное развитие хозяйственной жизни региона может привести к необратимым последствиям.

«Оползневые явления не являются экстраординарными для Крыма, поскольку его рельеф неоднороден и большое число населенных пунктов в той или иной степени расположены на склонах. Весь Южный берег по сути – склон гряды Крымских гор, отчасти эти особенности характерны также для западного и восточного побережья», – сообщил РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Естественное явление

Ученый пояснил, что в регионе наблюдается большое число так называемых «стабилизированных оползневых тел», которые на протяжении сотен и более лет не приходили в движение. Однако нарушение почвенных слоев, которое началось еще в советский период активного освоения Крыма, спровоцировало возобновление склоновых процессов. Вторая причина увеличения числа оползней – частичное изменение климата.

«В последние годы в Крыму наблюдается резкое чередование засушливых и полноводных периодов с обильным выпадением осадков. В отличие от постепенного увлажнения кратковременными дождями, ливни вызывают резкую эрозию – размыв почвы, что также провоцирует склоновые процессы», – сказал он.

Сейчас Крым проходит этап обновления: ведется строительство дорог, туристических и инфраструктурных объектов, жилых комплексов, происходит активная замена коммуникаций. По мнению собеседника, тот факт, что это затрагивает пространства, где распространены оползневые явления, естественно. Другой вопрос, что эти территории требуют специализированного инженерно-геологического изучения перед проектировкой и началом работ, а также принятия специальных противооползневых мер.

С мнением Вахрушева согласна директор ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительств» (ГАУ «КРЦ») Татьяна Горелова.

«И по сейсмической, и по геологической части в Крыму не наблюдается какой-то экстраординарной ситуации. Все происходящие сейчас процессы ожидаемы и прогнозируемы», – сказала Горелова и объяснила увеличение активности оползневых процессов обилием осадков, которое обусловлено сезонностью и не выходит за рамки стандартных процессов. При этом все оползни находятся под наблюдением, и каких-то резких экстремальных подвижек без техногенных воздействий не наблюдается.Плотная застройка

Причиной оползневой деятельности техногенного характера чаще всего становятся неграмотно или бесконтрольно проведенные строительные работы. Самые сложные случаи представляют здания, построенные без необходимых мер инженерной защиты, отметила Горелова. Еще одна группа риска – противооползневые и берегоукрепительные сооружения, где много лет не проводился капитальный и текущие ремонты. Есть случаи, когда подобраться к ним для обследования и проведения ремонта не представляется возможным именно из-за хаотичного строительства.

«Эти стены сейчас находятся под очень сильным напряжением: что-то может рухнуть, что-то – осыпается», - сказала она и добавила, что, как правило, все они находятся под наблюдением и местные власти информированы о текущем положении дел.

Глава ГАУ «КРЦ» сообщила, что на территории Крыма постоянно ведется мониторинг опасных участков. Прежде всего контролируются районы, где зафиксированы и закадастрированы оползневые процессы.

«Территории находятся под постоянным наблюдением специалистов ГАУ «КРЦ». Также отслеживаются сигналы граждан о появлении оползневых процессов в тех местах, где ранее не наблюдалось их активизации», - продолжила эксперт и пояснила, что чаще всего они поступают из районов плотной застройки.

Например, по Ялте есть несколько объектов, где ранее не были зафиксированы оползни, а сейчас начались техногенные процессы, спровоцированные ненадлежащей эксплуатацией зданий и сооружений, а также состоянием инженерной защиты.

Кроме того, «склоновую деятельность» нередко провоцирует обводнение почвы, в том числе и в результате порывов магистрального водопровода: в этих случаях вода вымывает суглинок и начинает «ползти» весь почвенный слой.

«Чаще всего такие прецеденты возникают на участках, находящихся в частной собственности и не включенных в программу государственного мониторинга и ремонта. В этом случае ни муниципальные служащие, ни республиканские не имеют права доступа к таким объектам. В этих случаях специалистам ГАУ «КРЦ» остается только подать сигнал властям», - делится неутешительными данными собеседница и добавляет, что есть и ответственные пользователи, но таких, к сожалению, не много.

Особо остро этот вопрос строит в населенных пунктах Южного берега Крыма, где возраст противооползневых и берегоукрепительных сооружений по словам специалистов, «откровенно старый» или качество их строительства вызывает откровенные опасения. Однако зачастую провести необходимые для полноценного анализа изыскания мешает нагромождение зданий, продолжает Горелова.

Подводя итог, эксперты сошлись во мнении, что активное развитие Крыма само по себе не может быть причиной каких-либо чрезвычайных оползневых явлений, сопровождаемых сильными разрушениями и человеческими жертвами. Однако при проведении каких-либо работ необходимо проводить детальное изучение местности, особенностей грунта, производить расчеты физическо-механической устойчивости грунтов. Только в случае соблюдения всего комплекса инженерно-геологических изысканий и мероприятий по обслуживанию подпорных и берегоукрепительных сооружений оползневая деятельность в Крыму хоть и сохранится, но будет контролируемой и предсказуемой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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