Водный кризис
Развитие сюжета: В крымскую резиденцию «Газпрома» закупили оборудование для опреснительной установки ● В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады» ● В Крыму разрабатывают проект реконструкции трех водозаборов ● В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению ● Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
Известный режиссер предложил необычный способ вернуть воду в Крым
фото © express-k.kz
Известный кинорежиссер и физик по образованию Юрий Кара на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе предложил способ обеспечить Крым водой.
«Я по первому образованию физик. Вдруг мои мысли кому-то пригодятся. Крым – это карстовая основа. Скорее всего, вододефицит - это не провокация зарубежных спецслужб, которые «проткнули» его зеркало, так сказать. Возможно, просто сдвинулись плиты (литосферные – ред.). Раньше крымские татары в таких случаях закрывали поверхность (карстовых полостей - ред.) шкурами, вода опять скапливалась после дождей. Сейчас эти места можно закрыть пленкой.
Второй пример – поискать воду в горах. Я всегда любовался вашим Симферопольским водохранилищем, а вчера был просто шокирован его видом», - рассказал он.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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