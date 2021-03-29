Известный режиссер предложил необычный способ вернуть воду в Крым

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Известный кинорежиссер и физик по образованию Юрий Кара на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе предложил способ обеспечить Крым водой.

«Я по первому образованию физик. Вдруг мои мысли кому-то пригодятся. Крым – это карстовая основа. Скорее всего, вододефицит - это не провокация зарубежных спецслужб, которые «проткнули» его зеркало, так сказать. Возможно, просто сдвинулись плиты (литосферные – ред.). Раньше крымские татары в таких случаях закрывали поверхность (карстовых полостей - ред.) шкурами, вода опять скапливалась после дождей. Сейчас эти места можно закрыть пленкой.

Второй пример – поискать воду в горах. Я всегда любовался вашим Симферопольским водохранилищем, а вчера был просто шокирован его видом», - рассказал он.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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