Власть
Интрига: определены два претендента на пост мэра Симферополя
Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на должность главы администрации Симферополя.
Ими стали врио градоначальника крымской столицы Валентин Демидов и Михаил Шумилин
Конкурс по выбору кандидатов на должность главы администрации крымской столицы прошел в понедельник. В нем приняли участие восемь человек.
По итогам собеседования комиссия во главе с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком объявила победителями конкурса Демидова, набравшего 78 баллов, и Михаил Шумилин, получившего 68 баллов.
Сегодня на очередной сессии горсовета Симферополя депутаты путем голосования выберут главу администрации города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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