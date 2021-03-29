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Власть

Интрига: определены два претендента на пост мэра Симферополя

14:25 понедельник, 29 марта 2021
Симферополь

Конкурсная комиссия рекомендовала двух кандидатов на должность главы администрации Симферополя.

Ими стали врио градоначальника крымской столицы Валентин Демидов и Михаил Шумилин

Конкурс по выбору кандидатов на должность главы администрации крымской столицы прошел в понедельник. В нем приняли участие восемь человек.

По итогам собеседования комиссия во главе с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком объявила победителями конкурса Демидова, набравшего 78 баллов, и Михаил Шумилин, получившего 68 баллов.

Сегодня на очередной сессии горсовета Симферополя депутаты путем голосования выберут главу администрации города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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