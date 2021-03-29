Эпидемия половой инфекции напугала крымчан

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В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.

Пользователей Facebook встревожили предупреждения медиков о начале в стране новой эпидемии половой инфекции.

«Опять беда откуда не ждали! Ковид уже не страшен, страшны половые контакты при случайных связях», — написал участник группы «Керчь без границ» в Facebook.

Пользователи сети отреагировали на пост неоднозначно. Некоторые начали подшучивать над автором. Кто-то отметил, мол, «эпидемия остановит разврат».

«Народ, смешного здесь мало! Над короной тоже вначале насмехались...» —ответил скептикам автор.

Отметим, что своим сообщением керчанин отреагировал на информацию, озвученную ранее врачом и телеведущим Евгением Грековым в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». В частности, он заявил о распространении новой половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium.

«В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином», — цитирует Грекова издание Газета.ru.

Врач добавил, что бактерия может спровоцировать бесплодие и простатиты с тяжелыми болевыми формами.

Если не будет беспорядочных половых связей, то ни о какой эпидемии не может быть и речи, рассказал главный внештатный специалист уролог Минздрава РК Рудольф Геворкян.

«Группа риска — люди, отдающие предпочтение беспорядочным половым связям», — отметил медик.

По словам специалиста, бактерия все же поддается лечению. И непонятно, почему вокруг нее столько шума. Пока значительного роста заражений Mycoplasma genitalium в Крыму не отмечается, уточнил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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