Происшествия
Автомобиль с тремя детьми врезался в дерево около Судака
Под Судаком водитель иномарки, в которой находились трое детей, попал в аварию, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, ДТП произошло в селе Солнечная Долина.
По прибытию спасатели выяснили, что водитель «ZAZ Chance» не справился с управлением и въехал в дерево. В машине кроме водителя находились трое детей. Они не пострадали, а водителя госпитализировали в Судакскую городскую больницу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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