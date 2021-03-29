Аксенова избрали в Верховную Раду Украины

фото © pokrovsk.news

На довыборах в Верховную Раду Украины на 50-м округе в Донецкой области победил Андрей Аксенов, мэр Доброполья, представитель партии «Порядок».

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 65,46% голосов. Второе место занял Валентин Рыбин из «Партии Шария» с 13% голосов. Юлия Кузьменко, которая баллотировалась от «Европейской солидарности», заняла третье место (6,69%).

Выборы народного депутата в Донецкой области происходили 28 марта.

Избранный в 2019 году в 50-м округе Руслан Требушкин, согласно результатам октябрьских местных выборов, стал мэром города Покровск. Соответственно, место в Верховной Раде освободилось. Всего свои кандидатуры выдвигали 19 кандидатов.

Еще летом 2017 года вокруг Андрея Аксенова разгорелся скандал. Тогдашний местный депутат Доброполья Николай Стрепоченко заявил, что Аксенов ездит в Крым. Тогда же Стрепоченко сказал журналистам, что обратился по поводу работы и крымских путешествий Аксенова в прокуратуру. В том же году народный депутат Дмитрий Лубинец сообщил журналистам Радiо Свобода, что Андрей Аксенов обратился к властям Крыма и получил российский паспорт.

Сам Аксенов по поводу своего гражданства сказал: «Я же не могу комментировать плоды больного воображения каких-то людей. Все. Ребята, есть презумпция невиновности. Пока не доказана вина человека, он ни в чем не виноват».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте развернулась эпическая битва чиновников и сирот. В Ялте у чиновников местной администрации свой взгляд на постановление Правительства России, касающееся обеспечения сирот льготным жильем.

В Украине рассказали, что ждет россиян в Крыму «после его деоккупации». Граждане России, которые «прибыли на временно оккупированные украинские территории», после их возвращения под контроль Украины, «должны будут покинуть страну», заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады». В Крыму думают, что смогут отсудить деньги у Сенченко, Чубарова и Джемилева.

В Крыму предложили альтернативу привычному гражданскому паспорту. Паспортные данные, СНИЛС и ИНН было бы удобно объединить в один документ.