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Коронавирус в Крыму

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

10:01 воскресенье, 28 марта 2021
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

фото © strana.ua

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 53 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37416 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 36222 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3284 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым. Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

В Крыму опять растет число новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась. Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом. За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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