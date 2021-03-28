За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 53 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37416 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 36222 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3284 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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