Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым ● В Крыму опять растет число новых заражений ● Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом ● В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации ● 57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 53 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37416 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 36222 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3284 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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