Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму

фото © hotel-nikolaevka.ru

В Симферопольском районе в пгт Николаевка признали непригодными для купания шесть участков.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

В частности, речь идет о следующих участках:

- Участок пляжа от границ с Бахчисарайским районом до пансионата «Респект-2005» (включительно), в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.

- Участок пляжа от границ пансионата «Полюс» до пансионата «Южный», в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.

- Участок пляжа в границах баз отдыха «Парус», «Связист», «Чайка», «Голубое пламя», «Строитель», «Монтажник», «Нептун», «Текстильщик», «Южная», в связи с обрушением берегоукрепительных сооружений.

- Участок пляжа в границах пансионата «Энергетик», не отвечает санитарным нормам и требованиям действующего законодательства.

- Участок пляжа в границах ООО «Крымстройакваком» и б/о «Полимер», в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.

- Участок пляжа от конца б/о «Маяк» до границ с Сакским районом, в связи с продолжающими абразионно-оползневыми процессами береговой линии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Американские горки и казино: что власти наобещали российским туристам в Крыму. Власти Крыма время от времени анонсируют создание очередного «кластера» – на полуострове обещают создать не только туристические, но и развлекательные образования.

Власти Крыма думают, что «ковидный» год дал толчок развитию туризма на полуострове. Год пандемии коронавируса способствовал развитию туризма в Крыму.

Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов. Стоимость отдыха в крымских гостиницах по сравнению с прошлым годом уже в среднем повысилась на 15%. Несмотря на это, мест в объектах размещения на июль-август практически не осталось.

Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки. Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.