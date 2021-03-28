Власть
Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму
фото © hotel-nikolaevka.ru
В Симферопольском районе в пгт Николаевка признали непригодными для купания шесть участков.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.
В частности, речь идет о следующих участках:
- Участок пляжа от границ с Бахчисарайским районом до пансионата «Респект-2005» (включительно), в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.
- Участок пляжа от границ пансионата «Полюс» до пансионата «Южный», в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.
- Участок пляжа в границах баз отдыха «Парус», «Связист», «Чайка», «Голубое пламя», «Строитель», «Монтажник», «Нептун», «Текстильщик», «Южная», в связи с обрушением берегоукрепительных сооружений.
- Участок пляжа в границах пансионата «Энергетик», не отвечает санитарным нормам и требованиям действующего законодательства.
- Участок пляжа в границах ООО «Крымстройакваком» и б/о «Полимер», в связи с продолжающимися абразионно-оползневыми процессами береговой линии.
- Участок пляжа от конца б/о «Маяк» до границ с Сакским районом, в связи с продолжающими абразионно-оползневыми процессами береговой линии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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