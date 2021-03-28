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Происшествия

В Ялте пьяный рецидивист ограбил женщину на остановке

10:29 воскресенье, 28 марта 2021
Ялта

В Ялте правоохранители задержали местного жителя, который ограбил женщину на остановке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным полицейских, потерпевшая стояла на остановке общественного транспорта, когда 39-летний безработный житель Ялты увидел у нее в руках дорогой смартфон.

Подозреваемый вырвал телефон из рук и скрылся с места преступления.

«От мужчины получены признательные показания. Похищенный мобильный телефон полицейские вернули потерпевшей. Женщина поблагодарила сотрудников управления за профессионализм и оперативность в работе», - сообщили в МВД.

В отношении неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее полицейские в Ялте задержали двух приезжих мужчин, которые ограбили постояльца одной из местных гостиниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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