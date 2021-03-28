В Украине рассказали, что ждет россиян в Крыму «после его деоккупации»

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Граждане России, которые «прибыли на временно оккупированные украинские территории», после их возвращения под контроль Украины, «должны будут покинуть страну», заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Дом».

«Граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории, должны будут покинуть Украину», – сказал он.

По мнению украинского министра, «завезенные в Крым граждане России не являются гражданами Украины», поскольку «приехали на полуостров или добровольно, или насильно».

«Они, по сути, являются пособниками этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба ... Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», – сказал министр.

Вместе с этим, по словам Резникова, в утвержденной СНБО стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма, один из главных пунктов – это то, что «граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях являются заложниками ситуации». Поэтому жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

«Они должны верить, что Украина вернется и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который происходит, в котором они сегодня находятся. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы выражать свое мнение ... Никакого комендантского часа, никаких подвалов – в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно», – подчеркнул вице-премьер.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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