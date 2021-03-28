Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки 68 крымчан слегли с ковидом ● Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым ● В Крыму опять растет число новых заражений ● Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом ● В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации
В Севастополе тоже рост новых заражений
фото © www.inform.kz
По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.
Об этом сообщили в правительстве города.
«Под наблюдением находится 621 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе.
Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 13 089 человек. В настоящий момент выздоровели 12 134 человека, в том числе 33 - за последние сутки. 560 пациентов скончались.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на территории Крыма выявлено 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация. С понедельника, 29 марта, в Ялте стартует проект Федерального медико-биологического агентства «Сводный отряд здоровья».
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым. Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
В Крыму опять растет число новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась. Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.
В Севастополе тоже рост новых заражений
По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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