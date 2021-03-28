В Севастополе тоже рост новых заражений

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По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.

Об этом сообщили в правительстве города.

«Под наблюдением находится 621 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе.

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 13 089 человек. В настоящий момент выздоровели 12 134 человека, в том числе 33 - за последние сутки. 560 пациентов скончались.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки на территории Крыма выявлено 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались четыре пациента.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация. С понедельника, 29 марта, в Ялте стартует проект Федерального медико-биологического агентства «Сводный отряд здоровья».

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым. Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

В Крыму опять растет число новых заражений. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась. Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.