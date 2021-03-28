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Водный кризис

В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады»

17:07 воскресенье, 28 марта 2021
В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады»

фото © Новости Крыма

В Крыму думают, что смогут отсудить деньги у Сенченко, Чубарова и Джемилева.

Первый заместитель председателя парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что исковые требования по «водной блокаде» полуострова будут предъявлены трем гражданам Украины, которые, как считают власти Крыма, принимали решение о перекрытии Северо-Крымского канала.

«На этом этапе исковые требования будут предъявлены трем гражданам Украины. Это Сенченко (Андрей Сенченко – депутат украинского парламента с декабря 2012 по ноябрь 2014 года, с марта по август 2014 года – врио замглавы администрации президента Украины), Чубарову (Рефат Чубаров – глава запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины с 2015 по 2019 год) и Джемилеву (Мустафа Джемилев – национальный лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины). Пока готовим так, потому что есть подтверждение, их слова о том, что они принимали решение по этим вопросам», – сказал Фикс агентству ТАСС.

Реакции упомянутых граждан Украины на новые заявления властей Крыма о намерениях судиться из-за воды, пока нет.

Ранее сообщалось, что власти Крыма готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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