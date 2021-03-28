Водный кризис
Развитие сюжета: В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению ● Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале ● Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки ● Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды? ● Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема
В Крыму разрабатывают проект реконструкции трех водозаборов
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В Крыму приступили к разработке проекта реконструкции трех водозаборов. Завершить эти работы планируется в текущем году.
После чего будет определен исполнитель на проведение строительства. Об этом сообщил генеральный директор подведомственной организации Минстроя Крыма ГКУ РК «Инвестстрой РК» Алексей Титов.
Проектно-изыскательские работы проводятся на Вилинском, Ивановском и Альминском-2 водозаборе. Реконструкция Вилинского обеспечит надежное водоснабжение жителей Севастополя, Бахчисарайского района, а также крымской столицы. После проведения работ на Альминском и Ивановском водозаборе ситуация с подачей воды улучшится в Симферополе и Евпатории.
Работы ведутся в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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