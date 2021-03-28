Власть
В Крыму предложили альтернативу привычному гражданскому паспорту
фото © Новости Крыма
Паспортные данные, СНИЛС и ИНН было бы удобно объединить в один документ.
Такое мнение высказала адвокат Ирина Губская.
«Другие страны к этому идут, возможно, и мы придем. Было бы логично сделать документ, который содержал бы дополнительные сведения. Допустим, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС. Эти документы выдаются на период всей жизни. Это упростило бы множество процедур в различных инстанциях, не нужно было бы носить с собой целый пакет документов», - отметила она.
Кроме того, специалист не исключила возможности введения в такой документ сведений о вакцинации граждан.
«С учетом ситуации вокруг пандемии коронавируса, возможно, в паспортах появится графа со сведениями о прививках и вакцинации. Это может повлиять на перемещение внутри страны и за ее пределами», - уточнила собеседница.
Ранее МВД подготовило изменения, касающиеся замены паспорта гражданина РФ. Согласно новым правилам, граждане смогут использовать документ в течение месяца по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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