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В Крыму поймали мужчину, сообщившего о «минировании» бара

13:21 воскресенье, 28 марта 2021
Симферополь
В Крыму поймали мужчину, сообщившего о «минировании» бара

фото © Новости Крыма

Обвинительное заключение утверждено в отношении 28-летнего мужчины, который в июле 2017 года в пьяном виде сообщил о готовящемся взрыве в одном из баров крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В результате действий молодого человека была дезорганизована работа правоохранительных органов, охраны правопорядка, отвлечение сил и средств правоохранительных органов, а также нарушен покой граждан», — уточнили в надзорном ведомстве.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся, однако раскрыть место нахождения и доказать вину подсудимого удалось в марте этого года. Вину подсудимый признал полностью.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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