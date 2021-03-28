В Крыму начала проседать трасса «Таврида»

фото © trans.ru

На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.

В компании АО «ВАД», которая занималась строительством трассы, рассказали, что причиной дефекта трассы стала авария на водоводе.

Отмечается, что просевший участок дороги – длиной 5 и шириной 3 метра. Местные жители рассказали, что провал начал образовываться около месяца назад, когда на полуострове шли интенсивные дожди и снег. Жители убеждены, что постоянно проезжающие по трассе большегрузы усугубили ситуацию.

В компании АО «ВАД» утверждают, что главная причина – это авария на водоводе, а трасса «не просядет ни при каких осадках».

«ГУП РК «Вода Крыма» в течение 6 дней не устраняли масштабную аварию, когда поток воды под напором буквально вымывал земполотно из дороги-дублера и части Тавриды», – пояснил представитель компании Григорий Назаров.

На предприятии «Вода Крыма» ситуацию не комментировали.

О начале строительства четырехполосной автомобильной дороги «Таврида» (от Керчи до Севастополя) в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки строительства сдвинули на два года.

В августе 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с Владимиром Путиным пообещал российскому президенту завершить строительство трассы «Таврида» до 2020 года.

В конце 2018 года было открыто движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи. Оно осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ.

Для строительства «Тавриды» были изъяты тысячи земельных участков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В автобусах Крыма обещают поставить «тревожные кнопки». В общественном транспорте, как муниципальном, так и частном, могут появиться «тревожные кнопки» для вызова группы задержания в экстренных ситуациях.

Перевозчик из Ялты разбогател на 12 млн рублей из-за льготников. Директор транспортной компании в Ялте обогатился на 12 миллионов рублей за счет республиканского бюджета.

Поезд Симферополь - Смоленск изменит свой маршрут. Поезда из Симферополя до Смоленска, которые начнут курсировать с 28 мая, расширят маршрут своего следования.

«Крымавтодор» нарисует разметку на крымских дорогах на 250 млн рублей. Республиканское госпредприятие «Крымавтодор» определено единственным подрядчиком, которому предстоит нанести разметку на крымских дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.