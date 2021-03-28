В крымском футболе продолжают греметь судейские скандалы

Поединки 18-го тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза принесли не только несколько неожиданных результатов, но и скандалы.

«Океан» (Керчь) – «ТСК-Таврия» (Симферополь) – 1:1 (матч был прерван на 83-й минуте по причине ухода команды «Океан» с поля)

Голы: Чернышев, 9 – Печенкин, 65.

Нереализованный пенальти: Вебер, 80.

На 82-й минуте матча был удален за агрессивное поведение главный тренер ФК «Океан» Сергей Есин (прямая красная карточка).

Центральным матчей тура неожиданно стал поединок в Керчи. Местный «Океан» принимал на своем поле принципиального соперника в борьбе за 7 место — симферопольскую «ТСК-Таврию».

Хозяева поля открыли счет. На 9-ой минуте Егор Чернышев отправил мяч в ворота «ТСК-Таврии».

Симферопольцы отыгрались после перерыва. На 65-ой минуте после точного удара Станислава Печенкина счет сравнялся.

За 10 минут до окончания основного времени матча главный судья поединка Роман Довбня из Симферополя назначил пенальти в ворота «Океана». К мячу подошел Дмитрий Вебер. Удар игрока гостей отбил вратарь Владимир Мельниченко. Но Роман Довбня, воспользовавшись подсказкой лайнсмена, предложил симферопольцам перебить пенальти. По мнению судьи, Владимир Мельниченко раньше удара покинул линию своих ворот.

Такого сценария матча главный тренер керченского клуба Сергей Есин не оценил. Наставник «Океана» выбежал на поле. Завязалась небольшая потасовка. Есин в итоге был удален и увел вслед за собой и команду.

Матч в итоге был прерван на 83-ей минуте при счете 1:1. Решение по исходу поединка будет принято позднее. «Гвардеец» (Скворцово) – ФК «Евпатория» – 1:1 (0:1)

Голы: Чембаров, 87 – Максимов, 6 (с пенальти).

Еще один интересный матч прошел в Новопавловке. Действующие чемпионы из Евпатории пожаловали к возмутителю спокойствия этого сезона – скворцовскому «Гвардейцу».

У «Евпатории» в чемпионате дела идут не очень хорошо. В последних двух встречах «горожане» проиграли «Кызылташу» и «Океану», при этом ни разу не забив.Однако в матче с «Гвардейцем» «Евпатория» отличилась уже на 6-ой минуте. Юрий Максимов реализовал пенальти.

Клуб из Скворцово отыгрался под занавес матча. Игорь Чембаров сравнял счет на 87-ой минуте и принес одно очко своей команде.

Отрыв между «Гвардейцем» и «Евпаторией» по-прежнему составляет 7 баллов. «Крымтеплица» (Молодежное) – «Кызылташ» (Бахчисарай) – 1:1 (1:1)

Голы: Ахунов, 27 – Тохиров, 34.

Удаление: Васильев, 38 (повторное предупреждение). Еще одна результативная ничья была зафиксирована в матче с участием «Крымтеплицы» и «Кызылташа».

В этой встрече все основные события произошли в первом тайме. На 27-ой минуте атакующий полузащитник «тепличников» Ленур Ахунов открыл счет. Гости горевали недолго. Уже через 7 минут Абдурашидбек Тохиров восстановил статус-кво.Тренерский штаб хозяев поля не успел прийти в себя после пропущенного мяча, как тут же на молодежнинцев свалилась другая беда. Полузащитник Никита Васильев получил второе предупреждение и был удален. Правда, выгоды из большинства «Кызылташ» извлечь так и не смог. ФК «Севастополь» – «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) – 4:0 (1:0)

Голы: Тарасенко, 39, Мироненко, 65, Гевлич, 67, Айметдинов, 90+2. А в Севастополе все спокойно. «Моряки» уверенно лидируют в Премьер-лиге КФС. В 18-ом туре «Севастополь» на домашнем стадионе разгромил аутсайдеров турнира из Феодосии.

В первом тайме счет в матче открыл Захар Тарасенко. После перерыва в ворота «Фаворита-ВД Кафы» влетели еще три мяча. Отличились Виталий Мироненко, Владислав Гевлич и Артур Айметдинов.

Для Артура Айметдинова этот гол стал уже 14-ым в чемпионате. Игрок «Севастополя» возглавляет бомбардирскую гонку.

После 18 сыгранных туров в чемпионате уверенно лидирует «Севастополь». Борьба за золотые медали, скорее всего, завершилась.

За «серебро» продолжат сражение «Крымтеплица» и «Гвардеец».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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