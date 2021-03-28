Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму

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Украина отработала атаку на средства ПВО России в Крыму, задействовав ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, совершив взлет с одного из военных аэродромов Украины и провели действия против России у границы с Крымом.

Согласно представленной информации, беспилотники Bayraktar TB2 были замечены рядом с Тендровской косой, где оставались достаточно продолжительное время, при этом, реальное приближение к полуострову остается неизвестным, так как при выполнении полета транспондеры беспилотниками периодически прекращали работу.

Официальных комментариев со стороны Украины на этот счет пока не поступало, однако, ранее стало известно о том, что Украина развернула вблизи Крыма свои тяжелые реактивные системы залпового огня, а также тактическое ракетное вооружение, что не исключает вероятности того, что Киев отрабатывает нанесение широкомасштабных ударов по российским военным объектам на территории полуострова.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что турецкие Bayraktar TB2 смогли обойти радары российских средств ПВО и войти в воздушное пространство Крыма.

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