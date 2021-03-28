Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +9

Происшествия

Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку

11:37 воскресенье, 28 марта 2021
Керчь

Керчанка незаконно перевела деньги с карты подруги на свой банковский счет.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, девушки проживали в одной квартире. Так как у одной из них не было мобильного телефона, но ей нужно было отслеживать поступление денег на банковскую карту, мобильное приложение банка она привязала к номеру подруги.

Злоумышленница воспользовалась случаем и перевела деньги с банковского счета потерпевшей на свой счет. Все средства она потратила на личные нужды. Позже сотрудники полиции установили, что девушка страдает наркоманией.

В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе неизвестный с пистолетом напал на офис микрозаймов. Правоохранители ищут подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД.

Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии. Алуштинский городской суд приговорил жителя Красногвардейской района к 10 годам колонии за убийство хозяина хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Четыре жителя Крыма осуждены за полсотни краж. Советский районный суд Крыма признал четверых жителей полуострова виновными в совершении 48 краж скота, инструмента и бытовой техники.

Житель Судака украл у пожилой соседки ноутбук и документы на дом. Полиция Судака задержала местного жителя, укравшего у пенсионерки ноутбук и документы на дом.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе тоже рост новых заражений

В Севастополе тоже рост новых заражений

По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.

Коронавирус в Крыму
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму

Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму

Украина отработала атаку на средства ПВО России в Крыму, задействовав ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Власть
Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму

Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму

В Симферопольском районе в пгт Николаевка признали непригодными для купания шесть участков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации