Происшествия
Соседка-наркоманка обокрала доверчивую керчанку
Керчанка незаконно перевела деньги с карты подруги на свой банковский счет.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, девушки проживали в одной квартире. Так как у одной из них не было мобильного телефона, но ей нужно было отслеживать поступление денег на банковскую карту, мобильное приложение банка она привязала к номеру подруги.
Злоумышленница воспользовалась случаем и перевела деньги с банковского счета потерпевшей на свой счет. Все средства она потратила на личные нужды. Позже сотрудники полиции установили, что девушка страдает наркоманией.
В отношении нее возбудили уголовное дело за кражу. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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