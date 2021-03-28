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Росгвардия обещает «усилить безопасность Крыма»

11:08 воскресенье, 28 марта 2021
Росгвардия обещает «усилить безопасность Крыма»

фото © occrp.org

Росгвардия усилит работу в Крыму для обеспечения безопасности, а также будет совершенствовать борьбу с терроризмом, заявил в праздничном поздравлении глава Росгвардии Виктор Золотов.

Он также отметил, что аналогичные действия ведомство предпримет в Арктике и на Дальнем Востоке.

«Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи. Нам предстоит наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке», - сказал Золотов.

По его словам, сейчас требуется совершенствование форм и методов противодействия терроризму. Кроме этого, самое пристальное внимание Золотов пообещал уделять вопросам социального благополучия личного состава.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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