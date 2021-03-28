Общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 марта
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 марта.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман, при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью от 2 до 6 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 84 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 69 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 90 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 86 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.
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