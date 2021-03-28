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Политолог призвал готовиться к спецоперации по возвращению Крыма
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Украинский политолог Петр Олещук заявил, что украинцы не должны надеяться на то, что при смене власти в России будет решен вопрос о возвращении Крыма.
Единственным возможным способом получить контроль над полуостровом он назвал проведение спецоперации.
«Этого не будет при «лучшем российском президенте», потому что так просто не может быть», - говорится в колонке политического аналитика, опубликованной в издании «Главред».
«Единственный механизм возвращения украинских территорий - соответствующая спецоперация», - также отметил Олещук, добавив, что она может быть проведена только при благоприятных обстоятельствах.
«Но главное - надо быть к ней готовыми. Других путей нет и не может быть», - подчеркнул он.
Он отметил, что сюда должны входить помимо плана самой операции, подготовка армии, состояние ВПК. Также по его мнению Украина должна заручиться международной поддержкой и взаимодействием.
В этой связи он назвал важным тот факт, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными полномочиями, провела в сентябре 2020 года масштабные учения и запланирована на этот год участие в восьми международных учениях.
Россию он назвал государством, которое в отдаленной перспективе будет оставаться враждебным образованием, «от которого можно ждать только расширения или утоления агрессии».
Будущим президентам Украины политолог порекомендовал исходить из трех факторов: «армия, ВПК и дипломатическая поддержка партнеров с перспективой еще более глубокого погружения Украины в процессы Атлантического взаимодействия».
В тексте использованы материалы: МК
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