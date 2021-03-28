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Парад Победы в Севастополе возглавит танк
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В Севастополе состоится парад в честь 76 годовщины победы.
Колонна военной техники и военнослужащих пройдет 9 мая по улице Ленина, площади Нахимова и одноименному проспекту.
Возглавит колонну легендарный танк Т-34 – это будет единственный исторический экземпляр. Остальная часть механизированной колонный будет стоять из современных образцов военной техники: танков Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортеров БТР-82А, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», мобильных береговых комплексов разведки «Монолит» и «Минерал», пусковых установок комплекса ПВО С-400 «Триуфм», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», боевых машин реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобилей КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронемашин «Рысь» и «Тигр». Всего на параде будет представлено 65 единиц военной техники, не считая кораблей и самолетов.
Танк Т-34 после парада займет свое место статической экспозиции мемориального комплекса «Сапун-гора» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.
В тексте использованы материалы: Новый день
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