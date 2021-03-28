Власть
Новая пожарная часть в горах Крыма взяла под контроль четыре поселка
В поселке Научный Бахчисарайского района открыли пожарную часть, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Новое подразделение возьмет под контроль четыре населенных пункта, общая численность населения которых более 4,7 тысяч человек. Это село Прохладное, Скалистое, Трудолюбовка и сам поселок Научный. До момента открытия эти населенный пункты находились в значительной удаленности от действующих пожарных частей – более 20 км.
«В районе выезда новой пожарной части находятся пять дошкольных и общеобразовательных, два медицинских учреждения, единственный в Республике Крым комплекс подразделений Крымской астрофизической обсерватории, станция Роскосмоса, занимающиеся астрономическими исследованиями», - рассказали в пресс-службе.
На вооружении у спасателей два пожарных автомобиля, один из которых имеет повышенную проходимость.
Ранее сообщалось, что, несмотря на аномально теплые зиму и весну, а также засушливое лето, в Крыму удалось снизить число пожаров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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