На свалке в Севастополе нашли две авиабомбы и гранату

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Сотрудники севастопольского управления МЧС обнаружили и обезвредили несколько взрывоопасных предметов, найденных на Мекензиевых горах в районе полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди находок – две немецкие авиабомбы, одна из которых весила 250 килограммов, и ручная граната.

Тип и состояние обнаруженных боеприпасов позволяли выполнить их транспортировку. С соблюдением всех необходимых мер осторожности их погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения.

В операции были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.

Несколькими неделями ранее на Мекензиевых горах в районе полигона ТБО также была найдена и успешно обезврежена немецкая авиабомба весом 250 кг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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