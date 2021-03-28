Происшествия
На свалке в Севастополе нашли две авиабомбы и гранату
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Сотрудники севастопольского управления МЧС обнаружили и обезвредили несколько взрывоопасных предметов, найденных на Мекензиевых горах в районе полигона твердых бытовых отходов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Среди находок – две немецкие авиабомбы, одна из которых весила 250 килограммов, и ручная граната.
Тип и состояние обнаруженных боеприпасов позволяли выполнить их транспортировку. С соблюдением всех необходимых мер осторожности их погрузили на борт спецтранспорта и вывезли в безопасное место для последующего уничтожения.
В операции были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.
Несколькими неделями ранее на Мекензиевых горах в районе полигона ТБО также была найдена и успешно обезврежена немецкая авиабомба весом 250 кг.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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