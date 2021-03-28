Криминальные хроники Севастополя: воруют везде

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В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже электрического кабеля.

Похищенное имущество злоумышленник сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил.

Проезжая на автомобиле мимо строящегося дома, 37-летний житель Севастополя обнаружил, что на участке нет хозяина и отсутствует ограждение, поэтому решил воспользоваться случаем. Он беспрепятственно зашел на территорию стройки, похитил 50 метров электрического кабеля стоимостью 3 тысячи рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже бытовой техники у родственницы.

Когда женщина находилась на работе, ее сын, чтобы приобрести спиртные напитки, похитил из ее квартиры телевизор.

Похищенную технику 32-летний мужчина сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Обнаружив пропажу телевизора стоимостью около 8 тысяч рублей, 64-летняя жительница Севастополя обратилась с заявлением в полицию. В краже она сразу заподозрила своего сына, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Своевременный звонок в полицию помог ее сотрудникам задержать злоумышленника на месте преступления.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району позвонил 56-летний сторож одного из городских предприятий и сообщил, что неизвестный проник на охраняемую территорию с целью хищения металлических конструкций.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

Установлено, что мужчина несколько раз проникал на территорию предприятия, где похищал металлические элементы уличного освещения, а затем прятал украденное имущество в гараже, расположенном неподалеку. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенные изделия планировал сдать на металлолом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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