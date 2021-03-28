Происшествия
Криминальные хроники Севастополя: воруют везде
фото © Новости Крыма
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже электрического кабеля.
Похищенное имущество злоумышленник сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил.
Проезжая на автомобиле мимо строящегося дома, 37-летний житель Севастополя обнаружил, что на участке нет хозяина и отсутствует ограждение, поэтому решил воспользоваться случаем. Он беспрепятственно зашел на территорию стройки, похитил 50 метров электрического кабеля стоимостью 3 тысячи рублей и скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже бытовой техники у родственницы.
Когда женщина находилась на работе, ее сын, чтобы приобрести спиртные напитки, похитил из ее квартиры телевизор.
Похищенную технику 32-летний мужчина сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил.
Обнаружив пропажу телевизора стоимостью около 8 тысяч рублей, 64-летняя жительница Севастополя обратилась с заявлением в полицию. В краже она сразу заподозрила своего сына, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Своевременный звонок в полицию помог ее сотрудникам задержать злоумышленника на месте преступления.
В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району позвонил 56-летний сторож одного из городских предприятий и сообщил, что неизвестный проник на охраняемую территорию с целью хищения металлических конструкций.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.
Установлено, что мужчина несколько раз проникал на территорию предприятия, где похищал металлические элементы уличного освещения, а затем прятал украденное имущество в гараже, расположенном неподалеку. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенные изделия планировал сдать на металлолом.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте пьяный рецидивист ограбил женщину на остановке. В Ялте правоохранители задержали местного жителя, который ограбил женщину на остановке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Симферополе неизвестный с пистолетом напал на офис микрозаймов. Правоохранители ищут подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД.
Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии. Алуштинский городской суд приговорил жителя Красногвардейской района к 10 годам колонии за убийство хозяина хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Четыре жителя Крыма осуждены за полсотни краж. Советский районный суд Крыма признал четверых жителей полуострова виновными в совершении 48 краж скота, инструмента и бытовой техники.
В Украине рассказали, что ждет россиян в Крыму «после его деоккупации»
Граждане России, которые «прибыли на временно оккупированные украинские территории», после их возвращения под контроль Украины, «должны будут покинуть страну», заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавирус
В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.
Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.
24 марта
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»
3 часа назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости