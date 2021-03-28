Общество
Какой сегодня праздник 28 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
ПеСаХ - иудейская Пасха
Фото unian.net
Песах начинают отмечать на 14-ый день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование длится 7 дней на территории Израиля (при этом первый и последний дни являются официальными выходными), а в других странах, где проживают диаспоры, увеличивается еще на сутки.
В 2021 году Песах празднуют с 27 марта по 4 апреля, с субботы и до ночи следующего воскресенья.
В ночь на 14 нисана Всевышний прошел мимо домов с пометками. «Песах» в переводе с иврита означает «пройти мимо». После этого, Моисей смог увести евреев с Египетской земли. С тех пор Пасха празднуется израильтянами как день избавления — Исхода из египетского рабства и спасения от смерти всех еврейских первенцев.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси
В четвертое воскресенье марта в Беларуси отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, установленный Указом Президента Республики от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
Коммунальная отрасль в Беларуси одна из самых древних, и ее создание относится еще к первому тысячелетию. В летописях 9-13 веков упоминается о существовании на данной территории 35 городов. Сегодня в более чем двухстах городах и городских поселках проживает около 9,5 млн. человек, или 70,3% от общего его количества. Растут качественные требования к продукции и услугам жилищно-коммунальной отрасли.
Жилищно-коммунальное хозяйство Беларуси, включающее в себя до 16 различных по характеру деятельности подотраслей, сосредоточенное в 650 предприятиях и организациях системы, насчитывает 150 тысяч высококвалифицированных специалистов.
Александров день, Лесное ухоженье
Народный праздник «Александров день» отмечается 28 марта (по старому стилю - 15 марта). Верующие православной церкви в этот день чтут память трех святых с именем Александр: священномученика Сидского (Памфилийского) и двух среди восьми мучеников Кесарийских. Другие названия праздника: «Александр», «Никандр», «Лесное ухоженье».
Также сегодня, 28 марта, отмечают такие праздники:
- Всемирный день историка
- День образования службы дежурных частей МВД РФ
- День памяти мученика Никандра Египтянина
- День возрождения балкарского народа
- День сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана
- День финансиста Краснодарского края
- День больших перемен
- День уважения кошки (Respect Your Cat Day)
- День рождения стиральной машины
- День резиновых калош
- День чего-то на палочке (Something on a Stick Day) в США
- День Рагнара Лодброка (Ragnar Lodbrok Day) в Скандинавии
- День школ чайных церемоний в Японии
- День торта «Черный лес» (National Black Forest Cake Day) в США
- День учителя в Чехии, Словакии
Сегодня именины празднуют: Еварест, Александр, Никандр, Агап, Ромил, Мануил, Денис, Мария, Поплий (Пуплий), Тимолай.
Что происходило 28 марта в прошлые годы
37 - Калигула объявлен императором Рима.
364 - Впервые Римская империя поделена на Западную и Восточную (император Валентин поручил управление восточной частью империи своему брату Валенсу).
681 - Вселенский собор в Константинополе обвинил в ереси Папу Римского Гонория I.
1462 - Иван III стал правителем Великого княжества Московского.
1521 - Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.
1626 - Завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.
1797 - В США запатентована стиральная машина.
1801 - Неаполитанское королевство передало Франции остров Эльба.
1845 - Из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном.
1849 - Франкфуртское Национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.
1854 - Крымская война: Великобритания и Франция объявили войну Российской империи
1857 - В Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
1910 - В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
1917 - Турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.
1917 - Впервые заседанием Центральной Рады руководил М. Грушевский.
1930 - Михаил Афанасьевич Булгаков, доведенный до отчаяния нападками «пролетарских» критиков, да и всей окружающей жизнью, обратился с отчаянным письмом к правительству СССР. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».
1930 - Турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названияСтамбул и Анкара.
1935 - В Канаде запрещена радиореклама по воскресеньям.
1964 - Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «Битлз» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея.
1971 - Начат выпуск автомобиля «Жигули».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 марта. Какие праздники будут завтра?
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