Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +9

Власть

Главгосэкспертиза согласовала проект подземного музея в «Артеке»

14:03 воскресенье, 28 марта 2021
Ялта

Проект строительства и реконструкции подземного сооружения в международном детском центре «Артек» получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проектной документацией, повторно рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланирована реконструкция здания, расположенного на территории международного детского центра «Артек», – сообщили в Главгосэкспертизе. – В подземном здании площадью 1816 кв. м оборудуют входной павильон на уровне кровли. Под главный вход отведут остекленный входной тамбур, выполненный в виде многогранника».

Реконструированное здание после завершения работ будет использовано для размещения Музея Военно-морского флота. В нем будет многоцелевой зал, зона для проведения иммерсивных шоу, вестибюль, фондохранилище и другие технические помещения. Также в музее будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

Проект разработало АО «Стройгазмонтаж».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Канатной дороги к Приморскому парку в Ялте не будет. Власти Ялты отказались от планов по строительству канатной дороги, которая должна была соединить Приморский парк и Южнобережное шоссе.

Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной». Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.

Проект нового медцентра в Феодосии обойдется почти в 450 млн рублей. Разработкой проектно-сметной документации займется компания из Ростова-на-Дону.

Девять человек спасли на пожаре в севастопольской многоэтажке. Сотрудники МЧС спасли девять человек на пожаре, который произошел сегодня днем в многоквартирном доме в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе тоже рост новых заражений

В Севастополе тоже рост новых заражений

По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.

Коронавирус в Крыму
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму

Украинские беспилотники отработали удар по системам ПВО России в Крыму

Украина отработала атаку на средства ПВО России в Крыму, задействовав ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Власть
Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму

Власти назвали непригодные для купания участки в Крыму

В Симферопольском районе в пгт Николаевка признали непригодными для купания шесть участков.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации