Власть
Главгосэкспертиза согласовала проект подземного музея в «Артеке»
Проект строительства и реконструкции подземного сооружения в международном детском центре «Артек» получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проектной документацией, повторно рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланирована реконструкция здания, расположенного на территории международного детского центра «Артек», – сообщили в Главгосэкспертизе. – В подземном здании площадью 1816 кв. м оборудуют входной павильон на уровне кровли. Под главный вход отведут остекленный входной тамбур, выполненный в виде многогранника».
Реконструированное здание после завершения работ будет использовано для размещения Музея Военно-морского флота. В нем будет многоцелевой зал, зона для проведения иммерсивных шоу, вестибюль, фондохранилище и другие технические помещения. Также в музее будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями.
Проект разработало АО «Стройгазмонтаж».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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