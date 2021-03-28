Главгосэкспертиза согласовала проект подземного музея в «Артеке»

Проект строительства и реконструкции подземного сооружения в международном детском центре «Артек» получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проектной документацией, повторно рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланирована реконструкция здания, расположенного на территории международного детского центра «Артек», – сообщили в Главгосэкспертизе. – В подземном здании площадью 1816 кв. м оборудуют входной павильон на уровне кровли. Под главный вход отведут остекленный входной тамбур, выполненный в виде многогранника».

Реконструированное здание после завершения работ будет использовано для размещения Музея Военно-морского флота. В нем будет многоцелевой зал, зона для проведения иммерсивных шоу, вестибюль, фондохранилище и другие технические помещения. Также в музее будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

Проект разработало АО «Стройгазмонтаж».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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