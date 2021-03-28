Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе

В Госавтоинспекции МВД по Республике Крым рассказали о местах дислокации на неделе с 29 марта по 4 апреля передвижных камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Комплексы будут работать ежедневно с 8 утра и до 18.00 на всех основных трассах полуострова и с 09.30 до 18.00 на дорогах в Черноморском районе.

Места размещения камер определены на основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым.

В частности, 12 камер установят на дорогах Симферопольского района, девять – в Феодосии, восемь - на территории Первомайского района, пять – на территории Ялты, две – в Алуште, шесть – в Судаке, по четыре – в Евпатории и Сакском районе. Четыре камеры будет располагаться на трассе «Таврида».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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