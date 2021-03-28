Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +11
море +9

Власть

Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе

16:32 воскресенье, 28 марта 2021

В Госавтоинспекции МВД по Республике Крым рассказали о местах дислокации на неделе с 29 марта по 4 апреля передвижных камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Комплексы будут работать ежедневно с 8 утра и до 18.00 на всех основных трассах полуострова и с 09.30 до 18.00 на дорогах в Черноморском районе.

Места размещения камер определены на основании проведенного анализа аварийности ДТП на автодорогах Республике Крым.

В частности, 12 камер установят на дорогах Симферопольского района, девять – в Феодосии, восемь  - на территории Первомайского района, пять – на территории Ялты, две – в Алуште, шесть – в Судаке, по четыре – в Евпатории и Сакском районе. Четыре камеры будет располагаться на трассе «Таврида».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Росгвардия обещает «усилить безопасность Крыма». Росгвардия усилит работу в Крыму для обеспечения безопасности, а также будет совершенствовать борьбу с терроризмом, заявил в праздничном поздравлении глава Росгвардии Виктор Золотов.

Новая пожарная часть в горах Крыма взяла под контроль четыре поселка. В поселке Научный Бахчисарайского района открыли пожарную часть, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Подразделения Росгвардии в Крыму получили снайперские винтовки. Подразделения Росгвардии в Крыму получили бронетехнику, стрелковое вооружение и новую технику связи.

Бездомный из Симферополя сдал в металлолом электрокабель на 75 тысяч рублей. Значительное количество провода ранее судимый за имущественные преступления 48-летний мужчина без определенного места жительства обнаружил в строящемся многоквартирном доме.

Власть
В Украине рассказали, что ждет россиян в Крыму «после его деоккупации»

В Украине рассказали, что ждет россиян в Крыму «после его деоккупации»

Граждане России, которые «прибыли на временно оккупированные украинские территории», после их возвращения под контроль Украины, «должны будут покинуть страну», заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Власть
В Крыму начала проседать трасса «Таврида»

В Крыму начала проседать трасса «Таврида»

На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.

Водный кризис
В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады»

В Крыму сказали, кому конкретно в Украине предъявят иски из-за «водной блокады»

В Крыму думают, что смогут отсудить деньги у Сенченко, Чубарова и Джемилева.

Коронавирус в Крыму
За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За сутки 68 крымчан слегли с ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации