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Аналитики отметили снижение цены на авиабилеты в Крым

08:36 воскресенье, 28 марта 2021

Средняя стоимость билетов на самолет в Крым и Краснодарский край ниже, чем в 2020 году.

К такому выводу пришли эксперты сервиса бронирования билетов Туту.ру

Аналитики сравнили проездные документы, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа.

Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на два процента, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону.

В Краснодар сумма перелета уменьшилась на восемь процентов – до 8 093 рублей, в Сочи на 11% - до 7 733 рублей, а в Анапу на 10%, до 8933 рублей. Больше всего подешевели билеты в Геленджик – на 15%, до 8 869 рублей.

«Если говорить о конкретных направлениях, то средний чек за рейс в Симферополь в мае — августе из Москвы и Санкт-Петербурга сократился на два-четыре процента. За перелет из Москвы в Симферополь год назад платили в среднем 6 410 рублей, а теперь — 6 278 рублей. Средний чек за билет из Санкт-Петербурга год назад был 8 897 рублей, а теперь — 8 508 рублей», - подсчитали аналитики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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