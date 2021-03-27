Власть
Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация
фото © Новости Крыма
С понедельника, 29 марта, в Ялте стартует проект Федерального медико-биологического агентства «Сводный отряд здоровья».
Запланировано проведение диспансеризации и широкого спектра диагностических обследований. В состав отряда войдут врачи подведомственных ФМБА России медицинских подразделений.
«Очень важно, что обратить за помощью смогут все жители Ялты, в том числе и поселков. В Форосе, Ялте, Симеизе, Гаспре, Гурзуфе и Алупке врачи будут вести прием по четыре-пять дней, в Кореизе – три дня, в Никите – два. Получить медицинскую помощь в рамках проекта за месяц смогут не менее 35 тыс. ялтинцев», — написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также сообщила, что назначен новый руководитель Ялтинской больницы — филиала Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Теперь лечебное учреждение возглавляет кандидат медицинских наук, доцент Елена Пояркова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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