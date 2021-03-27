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Власть

Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация

15:26 суббота, 27 марта 2021
Ялта
Ялтинцев ждет масштабная диспансеризация

фото © Новости Крыма

С понедельника, 29 марта, в Ялте стартует проект Федерального медико-биологического агентства «Сводный отряд здоровья».

Запланировано проведение диспансеризации и широкого спектра диагностических обследований. В состав отряда войдут врачи подведомственных ФМБА России медицинских подразделений.

«Очень важно, что обратить за помощью смогут все жители Ялты, в том числе и поселков. В Форосе, Ялте, Симеизе, Гаспре, Гурзуфе и Алупке врачи будут вести прием по четыре-пять дней, в Кореизе – три дня, в Никите – два. Получить медицинскую помощь в рамках проекта за месяц смогут не менее 35 тыс. ялтинцев», — написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также сообщила, что назначен новый руководитель Ялтинской больницы — филиала Федерального медико-биологического агентства России в Крыму. Теперь лечебное учреждение возглавляет кандидат медицинских наук, доцент Елена Пояркова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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