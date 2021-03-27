Происшествия
В Симферополе неизвестный с пистолетом напал на офис микрозаймов
Правоохранители ищут подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, накануне днем неизвестный мужчина в медицинской маске, ворвался в помещение, угрожая предметом, похожим на пистолет, и похитил около 12 тысяч рублей.
«Злоумышленник был одет в джинсы, толстовку светло-серого цвета с темными полосками, на голову был накинут капюшон. С собой у мужчины был полиэтиленовый пакет черного цвета», - уточнили полицейские.
В настоящий момент полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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