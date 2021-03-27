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Власть

В Крыму сообщают о перемещении военной техники по трассе «Таврида»

15:50 суббота, 27 марта 2021
В Крыму сообщают о перемещении военной техники по трассе «Таврида»

фото © Крым.реалии

На трассе «Таврида» в Крыму наблюдается перемещение российской военной техники.

В обоих направлениях часто встречаются одиночные машины или небольшие колонны без сопровождения военной автоинспекции.

В частности, в сторону Симферополя проследовало четыре автоплатформы с боевыми машинами пехоты на борту, а также две колонны автозаправщиков и грузовых машин.

В сторону Керчи также двигалась колонна крытых грузовиков и тягач, который буксировал неисправный бронетранспортер. Одиночные военные автомобили встречаются примерно каждые 15-20 минут.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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