Власть
В Крыму сообщают о перемещении военной техники по трассе «Таврида»
фото © Крым.реалии
На трассе «Таврида» в Крыму наблюдается перемещение российской военной техники.
В обоих направлениях часто встречаются одиночные машины или небольшие колонны без сопровождения военной автоинспекции.
В частности, в сторону Симферополя проследовало четыре автоплатформы с боевыми машинами пехоты на борту, а также две колонны автозаправщиков и грузовых машин.
В сторону Керчи также двигалась колонна крытых грузовиков и тягач, который буксировал неисправный бронетранспортер. Одиночные военные автомобили встречаются примерно каждые 15-20 минут.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом. ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.
Из Новороссийска в Крым перебросили зенитно-ракетный полк ВДВ. В Крыму стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского соединения ВДВ, сообщают в Минобороны России.
Российский военный осужден за превышение скорости в Севастопольской бухте. Военнослужащий осужден в Севастополе за превышение скорости во время катания на лодке, столкновение с другим транспортом и травмирование пассажира.
Более полусотни военных самолетов проведут учения над Черным морем. Самолеты объединения ВВС и ПВО Южного военного округа совместно с морской авиацией Черноморского флота выполнят задачи во время учений в небе над Черным морем.
В Крыму сообщают о перемещении военной техники по трассе «Таврида»
На трассе «Таврида» в Крыму наблюдается перемещение российской военной техники.
Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главному архитектору города и департаменту архитектуры установить критерии размещения вывесок на исторических и культурных объектах, после инцидента с секс-шопом в здании штаба обороны.
Беларусь выгнали с Евровидения-2021
Европейский вещательный союз не допустил до участия в Евровидении-2021 года Беларусь «из-за нарушений правил конкурса», сообщил организатор в Twitter.
Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.
24 марта
Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер
24 часа назад
Пациентка севастопольской поликлиники побила врача и медсестру
Неприятный инцидент произошел сегодня днем в стенах севастопольской поликлиники № 2.