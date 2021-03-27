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Власть

В Крыму пообещали потратить 246 млн на укрепление берега в Симеизе

07:53 суббота, 27 марта 2021
Ялта

Власти Крыма определили единственного исполнителя строительства берегоукрепительных сооружений в поселке городского типа Симеиз (Ялта).

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на портале правительства.

«Определить федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Берегоукрепительные сооружения в поселке городского типа Симеиз, Республика Крым» с ценой контракта 246 078 563 рубля 30 копеек», – говорится в документе.

Срок выполнения контракта – 31 января 2024 года. Подрядчик обязан не менее 60% работ выполнить своими силами.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» занимается обеспечением безопасности при работах на шельфовых проектах, буксировкой плавсредств и сложных сооружений, включая морские буровые платформы, проводит водолазные работы, аварийно-спасательные работы на морских бассейнах.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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