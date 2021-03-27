Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом ● В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации ● 57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Крыму опять растет число новых заражений
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 55 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37348 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 36154 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2882 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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