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Коронавирус в Крыму

В Крыму опять растет число новых заражений

08:57 суббота, 27 марта 2021
В Крыму опять растет число новых заражений

фото © iz.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 55 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 37348 случаев новой коронавирусной инфекции, 197 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 36154 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2882 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом. За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму стали реже умирать от туберкулеза. По данным Крымстата в республике сократилась смертность от туберкулеза.

В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.

57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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