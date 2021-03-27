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Власть

В автобусах Крыма обещают поставить «тревожные кнопки»

09:41 суббота, 27 марта 2021
В автобусах Крыма обещают поставить «тревожные кнопки»

фото © Новости Крыма

В общественном транспорте, как муниципальном, так и частном, могут появиться «тревожные кнопки» для вызова группы задержания в экстренных ситуациях.

Об этом журналистам сообщил начальник ГУ Росгвардии по РК и Севастополю, генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский.

«Сейчас мы ведем работу по общественному транспорту. В этом году уже трижды поступали сигналы, группы задержания приезжали. Эта работа есть, врачи чувствуют себя спокойнее. В любой момент кнопку нажал и та группа, которая находится рядом, подъезжает и оказывает помощь», — рассказал Гайдаржийский.

Он добавил, что подобная работа может быть в ближайшее время организована и в муниципальном общественном транспорте, во взаимодействии с госперевозчиками, а также с частниками на контрактной основе.

«Готовы и эту задачу выполнять, сил и средств у нас достаточно. И если, например, какой-то большой частный перевозчик захочет заключить с нами договор, то почему бы и нет», — отметил Гайдаржийский.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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