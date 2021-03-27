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Происшествия

Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии

14:15 суббота, 27 марта 2021
Алушта
Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии

фото © Новости Крыма

Алуштинский городской суд приговорил жителя Красногвардейской района к 10 годам колонии за убийство хозяина хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Следствие установило, что в августе прошлого года подсудимый и его знакомые распивали спиртные напитки в одном из хостелов в Алуште. На замечания владельца они не реагировали.

«Между подсудимым и владельцем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину хостела несколько ударов руками по голове, от которых последний упал на пол, ударившись о керамическую плитку, после чего избиение продолжилось. От полученных повреждений мужчина скончался», - сообщили в пресс-службе.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с злоумышленника 1,5 млн рублей в пользу сына погибшего.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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