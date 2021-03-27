Происшествия
Убийца хозяина хостела в Алуште получил 10 лет колонии
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Алуштинский городской суд приговорил жителя Красногвардейской района к 10 годам колонии за убийство хозяина хостела, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что в августе прошлого года подсудимый и его знакомые распивали спиртные напитки в одном из хостелов в Алуште. На замечания владельца они не реагировали.
«Между подсудимым и владельцем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину хостела несколько ударов руками по голове, от которых последний упал на пол, ударившись о керамическую плитку, после чего избиение продолжилось. От полученных повреждений мужчина скончался», - сообщили в пресс-службе.
Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд постановил взыскать с злоумышленника 1,5 млн рублей в пользу сына погибшего.
Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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