Тропы Ялтинского заповедника закатают в настилы

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Тропы Ялтинского горно-лесного заповедника планируют оборудовать специальными настилами, «чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду».

«Посмотрите на другие заповедники России, на национальные парки за рубежом. Для того чтобы уменьшить антропогенный пресс на природные комплексы, все туристические маршруты, практически везде, за исключением мест, где ущерб не наносится, оснащают настильными тропами. Настилы приподняты над землей, люди по ним передвигаются и не вытаптывают траву», - отметил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Первая тропа, котору планируется оборудовать - направление от автомобильной парковки возле верхней станции канатной дороги, до смотровой площадки на зубцах горы Ай-Петри.

«Возле зубцов есть места, где растительность вытоптали не просто под корень, а уже до самой скалы. И там довольно часто травмируются люди. Поэтому необходимость использования настилов - еще и вопрос безопасности отдыхающих», - сказал Андрей Бородин.

Проект по оборудованию туристических троп еще находится на стадии разработки, его реализация требует вложения немалых средств и серьезной проработки, заметил директор «Заповедного Крыма», поэтому вряд ли соответствующие работы проведут к началу курортного сезона.

«Когда оборудуем маршруты, люди смогут спокойно ходить, подниматься и спускаться. Все это, в том числе согласуется с федеральным проектом «Доступная среда» - поделился Андрей Бородин.

Вопрос материала настилов - на стадии обсуждения. Но вероятно специалисты заповедника остановятся на комбинированном варианте. К примеру, пологие участки (скальные выходы) будут оснащены ограждением и засыпаны гравием, подъемы-спуски - лестничными пролетами на основе металла со ступенями из эко-доски.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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