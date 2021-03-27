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Общество

Три четверти россиян считают себя нищими

17:32 суббота, 27 марта 2021
Три четверти россиян считают себя нищими

фото © ptzgovorit.ru

Только каждый четвертый житель России заявляет, что его доход превышает необходимый прожиточный минимум.

Данные очередного исследования благосостояния населения, проведенного в феврале 2021 года, опубликовал «Левада-Центр» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Респондентам задавался вопрос: «Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает в настоящее время прожиточный минимум?», а также выяснялся объем среднедушевых доходов семьи за прошедший месяц. Данные мониторинга опираются на оценки респондентов своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приведены усредненные данные за год.

Выяснилось, что уровень ожидаемого прожиточного минимума более чем в 2 раза превышает официально установленный Минтрудом (на 2021 год этот показатель составляет 11 тыс 653 рубля). Жители же России считают: чтобы обеспечить прожиточный минимум необходимо не менее 24,5 тыс рублей. Это так называемая субъективная черта бедности. При этом среднедушевой доход среднестатистической российской семьи составляет 18,6 тыс рублей в месяц.

«Нынешнее исследование фиксирует постепенный рост среднедушевых доходов в номинальном объеме, однако темп роста ожидаемого прожиточного минимума его опережает. Разрыв между оценками необходимого минимума для жизни и среднедушевым доходом во времени только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 – на 25%, в опросе 2021 – на 32%, – сообщают в «Левада-Центре». – Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни».

При этом лишь 25% респондентов в 2021 году сочли свой доход выше необходимого прожиточного минимума. «Тренд указывает на продолжающееся снижение доли россиян, способных поддерживать необходимый уровень жизни: 2018 – 29%, 2019 – 28%, 2021 – 25%», – отмечают исследователи.

Средний оценочный минимальный уровень дохода был рассчитан для каждого типа населенных пунктов. Оказалось, что в Москве две трети оценивают свой доход выше необходимого прожиточного минимума в регионе. У жители крупных и средних городов дела идут гораздо хуже: лишь около трети респондентов считают, что они зарабатывают больше минимально необходимого. В небольших городах и сельской местности доля таких респондентов и вовсе не превышает 15%.

В тексте использованы материалы: Новый день

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