Путин утвердил новые выплаты для севастопольцев

Граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 500 рублей.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, эта категория граждан будет приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают аналогичные выплаты с 2020 года.

Правительству России необходимо в ближайшее время обеспечить финансирование и определить порядок выплат.

Напомним, закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны Президент России Владимир Путин подписал 22 декабря 2020 года. По данным городского правительства, люди, которым положен такой статус, в основном проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

На выплаты, обеспечение жильем, компенсацию расходов на услуги ЖКХ, путевки в санатории и лекарства для этой категории граждан в 2020 году было выделено более 84 млн рублей. Ожидается, что к 2023 году расходы возрастут до 230,9 млн рублей.

Так, к началу марта 2021 года денежную выплату в размере 75 тысяч рублей получили более тысячи человек, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами. Люди получают еду прямо на улице и там же ее употребляют, сидя на лавочке или стоя рядом.

Жительница Севастополя спасла верблюда от продажи на мясо. В новом доме верблюд проявляет большой интерес к лошадям и очень тянется к людям.

Каждый день в ялтинском сквере будут раздавать еду нуждающимся. В Ялте ежедневно будут раздавать горячее питание людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Бизнес семьи Януковича стал партнером волонтеров Севастополя. Благотворительная акция по сбору продуктов питания для людей пожилого возраста, которым в силу коронавирусных ограничений рекомендовано оставаться дома, началась в Севастополе.