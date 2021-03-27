Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью около 0 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 3 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 97 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 95 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 95 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 8, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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