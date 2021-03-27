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Подразделения Росгвардии в Крыму получили снайперские винтовки
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Подразделения Росгвардии в Крыму получили бронетехнику, стрелковое вооружение и новую технику связи.
Об этом сообщил начальник главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Крыму Степан Гайдаржийский.
«Это очень серьезная техника, мы можем решать любые задачи, выезжая в любую точку Крыма, разворачивая (технику) и связь, может быть, с Хабаровском и с кем угодно. Получили бронетехнику – бронеавтомобили «Тигр», БТР-82. Обеспечение идет полным ходом. Получили ряд нового вооружения – новые снайперские винтовки. ОМОН и СОБР сейчас с ними работают», – сказал Гайдаржийский.
По его словам, Росгвардия в Крыму второй год подряд приобретает новое снаряжение, в том числе бронежилеты, шлемы и прицелы.
Ранее сообщалось о более 100 бойцах Росгвардии, которые приняли присягу в Симферополе. До этого в Севастополе привели к присяге 30 новобранцев Росгвардии.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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