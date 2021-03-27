Подразделения Росгвардии в Крыму получили снайперские винтовки

фото © kerch.fm

Подразделения Росгвардии в Крыму получили бронетехнику, стрелковое вооружение и новую технику связи.

Об этом сообщил начальник главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Крыму Степан Гайдаржийский.

«Это очень серьезная техника, мы можем решать любые задачи, выезжая в любую точку Крыма, разворачивая (технику) и связь, может быть, с Хабаровском и с кем угодно. Получили бронетехнику – бронеавтомобили «Тигр», БТР-82. Обеспечение идет полным ходом. Получили ряд нового вооружения – новые снайперские винтовки. ОМОН и СОБР сейчас с ними работают», – сказал Гайдаржийский.

По его словам, Росгвардия в Крыму второй год подряд приобретает новое снаряжение, в том числе бронежилеты, шлемы и прицелы.

Ранее сообщалось о более 100 бойцах Росгвардии, которые приняли присягу в Симферополе. До этого в Севастополе привели к присяге 30 новобранцев Росгвардии. ​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинцы пытались ввезти в Крым тестостерон, им грозит тюрьма. Двое граждан Украины пытались провезти в Крым ампулы с «сильнодействующим веществом», сообщает пресс-служба Крымской таможни.

Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер. В Джанкое вынесен приговор местному жителю, убившему по неосторожности своего односельчанина.

В Крыму женщина получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя. Ленинский районный суд Крыма вынес приговор женщине, обвинявшейся в убийстве сожителя.

В симферополськом аэропорту поймали 14 должников. Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели в аэропорту Симферополь совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».