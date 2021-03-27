Происшествия
Пациентка севастопольской поликлиники побила врача и медсестру
фото © spravka.sevas.com
Неприятный инцидент произошел сегодня днем в стенах севастопольской поликлиники № 2.
Нервная пациентка в ходе конфликта с сотрудниками учреждения набросилась на них с кулаками, сообщили очевидцы.
В пресс-службе городского департамента здравоохранения журналистам подтвердили описанный факт. По данным администрации городской больницы № 1, в состав которой входит поликлиника на улице Ерошенко, пациентке дистанционно был выписан рецепт на лекарственный препарат, который она должна была получить в поликлинике, о чем ей сообщили дважды.
«Однако вместо поликлиники пациентка пошла в аптеку, чтобы получить лекарство. Поскольку она не смогла предъявить рецепт, который находился в поликлинике, лекарство ей не выдали, после чего женщина вернулась в поликлинику для разбирательств», — рассказали в ведомстве.
Вероятно, между сотрудниками и пациенткой возникло недопонимание, ситуация накалилась — и в ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов врачу и медицинской сестре.
«На место был вызван наряд полиции. Составляется протокол», — заявили в департаменте.
К сожалению, подобный инцидент в Севастополе нельзя назвать единичным. В конце прошлого года на просьбу надеть маску неадекватно отреагировал пациент одной из севастопольских больниц. Когда словесная перепалка с нецензурной бранью в адрес медиков стала угрожать вот-вот перерасти в физический конфликт, сотрудники учреждения нажали тревожную кнопку и вызвали наряд Росгвардии.
В тексте использованы материалы: Форпост
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