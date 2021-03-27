Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опять растет число новых заражений ● Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом ● В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации ● 57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым
Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«В соответствии с моим приказом, препарат распределен в 30 медицинских организаций с учетом имеющихся остатков, активности записи населения и поданных заявок от организованных коллективов предприятий и организаций», – сообщил министр.
По его данным, вакцинацию обоими компонентами прошли более 40 тысяч крымчан. «На сегодняшний день в Республике Крым против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 65 890 граждан, из них второй компонент препарата введен 43 831 человеку», – заявил Остапенко.
На прошедшем 24 марта заседании оперштаба по противодействию коронавирусу министр сообщал, что в Крыму было привито более 62 тысяч человек, а количество полученных республикой доз вакцины превысило 68 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом. За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму стали реже умирать от туберкулеза. По данным Крымстата в республике сократилась смертность от туберкулеза.
В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.
В Крыму опять растет число новых заражений
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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