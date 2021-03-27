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Коронавирус в Крыму

Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым

11:23 суббота, 27 марта 2021

Крым получил 8 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«В соответствии с моим приказом, препарат распределен в 30 медицинских организаций с учетом имеющихся остатков, активности записи населения и поданных заявок от организованных коллективов предприятий и организаций», – сообщил министр.

По его данным, вакцинацию обоими компонентами прошли более 40 тысяч крымчан. «На сегодняшний день в Республике Крым против новой коронавирусной инфекции вакцинированы 65 890 граждан, из них второй компонент препарата введен 43 831 человеку», – заявил Остапенко.

На прошедшем 24 марта заседании оперштаба по противодействию коронавирусу министр сообщал, что в Крыму было привито более 62 тысяч человек, а количество полученных республикой доз вакцины превысило 68 тысяч. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась. Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом. За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

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В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.

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