Какой сегодня праздник 27 марта

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Сегодня, 27 марта 2022 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День войск национальной гвардии РФ (День внутренних войск МВД)

Фото glavnoe.ua

27 марта свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии Российской Федерации – отмечают военнослужащие и гражданский персонал войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года, в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Важно сказать, что выбор даты не случаен. В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.

Международный день виски (International Whiskey Day)

Фото pixabay.com

Международный день виски ежегодно отмечается 27 марта всеми любителями виски. Этот праздник был учрежден в 2009 году в ознаменование годовщины со дня рождения великого английского писателя Майкла Джексона.

Еще в 2009 году в Северных Нидерландах был организован Фестиваль Дня виски в присутствии нескольких авторов виски. Мероприятие было создано в честь Майкла Джексона, известного своими влиятельными книгами о пиве и виски. Поскольку Джексон родился 27 марта, то дата его дня рождения была выбрана в качестве ежегодной даты Международного дня виски.

Международный день виски не проводится какой-либо организацией или лицом. Мероприятия этого дня зависят только от активистов и любителей виски. Этот праздник празднует шотландский, канадский и японский виски, а также Американский и ирландский виски.

Федор Скотник (Венедиктов день)

Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.

Также сегодня, 27 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день театра (World Theatre Day)

- День нефролога

- День памяти преподобного Венедикта Нурсийского

- День инженерно-аэродромной службы ВС Украины

- Час Земли

- День летающих свинок

- День гусиной кожи

- День виагры (Viagra Day) в США

- День победы в Анголе

- День театрального искусства в Иране

- День вооруженных сил Мьянмы

- День испанской паэльи (National Spanish Paella Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феодосий, Михаил, Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност, Фронтина.

Что происходило 27 марта в прошлые годы

1512 - Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1793 - Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

1836 - В штате Огайо открыт первый храм мормонов.

1855 - В США запатентован керосин.

1878 - Русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками» (первый в мире гусеничный трактор).

1940 - югославский принц Павел был свергнут с помощью анти-фашистского военного переворота;

1943 - Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1952 - За пропуски занятий из Уральского политехнического института отчислен студент Борис Ельцин.

1966 - пес по кличке Пиклз и его хозяин Дэвид Корбетт стали героями дня в Англии, найдя на полянке одного из Лондонских парков вкарадену неделю назад «Золотую богиню»статуэтку богини победы Нике, что вручалась лучшей футбольной команде мира.

1977 - На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.

1990 - В Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1998 - В штате Индиана (США) замечено несколько групп НЛО.

1998 - НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 марта. Какие праздники будут завтра?

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