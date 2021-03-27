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Власть

Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе

Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе

фото © yandex.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главному архитектору города и департаменту архитектуры установить критерии размещения вывесок на исторических и культурных объектах, после инцидента с секс-шопом в здании штаба обороны.

Ранее в социальных сетях пользователи пожаловались, что в одном из помещений здания на Большой Морской, где размещена мемориальная табличка о нахождении тут в годы Великой Отечественной войны штаба обороны Севастополя, бизнесмены решили открыть магазин интимных товаров. 

«Возмущение, охватившее севастопольцев, полностью разделяю. И хотя нашлись и те, кто в этом «ничего такого» не видит, в Севастополе подобное — недопустимо. Бизнесмены уже приняли решение сменить место аренды», - написал Развожаев в Instagram.

По его словам, нужно предпринять действия, чтобы современное использование исторических зданий «не диссонировало с их архитектурным обликом, логикой места и историческим контекстом».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе

Губернатор Севастополя возмутился открытием секс-шопа в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главному архитектору города и департаменту архитектуры установить критерии размещения вывесок на исторических и культурных объектах, после инцидента с секс-шопом в здании штаба обороны.

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