Власть
Еще одну улицу в Симферополе перекроют из-за ремонта
Улицу Спера в Железнодорожном районе Симферополя перекроют из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 06:00 часов 29.03.2021 до 07:00 часов 11.04.2021», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 27 по 31 марта также из-за ремонтных работ перекроют улицу Жуковского.
С 15 февраля АО «ВАД» приступила к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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