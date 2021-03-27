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Власть

Еще одну улицу в Симферополе перекроют из-за ремонта

Улицу Спера в Железнодорожном районе Симферополя перекроют из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 06:00 часов 29.03.2021 до 07:00 часов 11.04.2021», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 27 по 31 марта также из-за ремонтных работ перекроют улицу Жуковского.

С 15 февраля АО «ВАД» приступила к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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